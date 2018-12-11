مع أصعب الظروف التي تتسبب في مواقف محرجة للفتيات هي الأجواء العاصفة والممطرة، بسبب ما تتسبب فيه من فوضى في المظهر بجانب ذوبان المكياج بسبب الأمطار، تقدم مجلة Woman نصائح للحفاظ على المكياج في الأجواء الشتوية. - عليك الابتعاد عن كي الشعر واختيار تسريحة تليق بالأجواء العاصفة. - استخدام مرطب خفيف على البشرة - استخدام كريم أساس مقاوم للمياه - أحرصي على استبدال مورد الخدود بآخر مقاوم للمياه من أجل الحفاظ على مظهر جذاب. - عليك الابتعاد عن الكونسيلر السائل واستبداله بأخر خفيف ومقاوم للمياه. - تجنبي الكحل الأسود الغامق الذي يمكن ذوبانه. - استخدام ماسكرا مقاومة للمياه. - اختاري ملمع للشفاة أو روج مقاوم للمياه ويكون مرطب أيضًا حرصا على عدم جفاف الشفاة. - اختاري ملابس جلدية أو من "ووتر بروف" حتى توفر التدفئة والمظهر الجذاب وتقاوم المياه. - اختاري حذاء جلدي أو مقاوم للمياه ومريح يوفر لك راحة قدميك وعدم الانزلاق. ​

شكرا لقرائتكم خبر عن 10 نصائح لمظهر جذاب خلال الأمطار على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة هن وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي هن ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .