 أحدث جلسة تصوير للفنانة رانيا يوسف

القاهرة - سارة رفعت خضعت الفنانة رانيا يوسف، لجلسة تصوير جديدة وذلك بعد أزمة فستانها في مهرجان القاهرة السينمائي، في دورته الأربعين. وارتدت يوسف خلال جلسة تصويرها الأخيرة، بدلة كاملة داخل حمام السباحة، وبورنيطة.

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