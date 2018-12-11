كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 2 ربيع الثاني 1440 02:54 صباحاً - جابر عصفور عن المساواة بين الرجل والمرأة في الميراث : فقهاء تونس أحرار

كتبت : انجي بيومي

قال الدكتور جابر عصفور، وزير الثقافة السابق، إنه ليس مع تجسيد النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الأعمال الدرامية، لكن أصحاب الديانات الاخرى مثل الأقباط لهم الحق في تجسيد سيدنا عيسى، واليهود لهم الحق في تجسد سيدنا موسى في الأفلام والدراما.

وتساءل "عصفور"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "on e"، مساء الإثنين، عن صحة منع أصحاب الديانات الاخرى من تجسيد أنبيائهم في الأعمال الدرامية، قائلًا: "هل من حق احد أن يمنع مواطن مسيحي أو يهودي مشاهدة الأفلام التي يجسد فيها سيدنا موسى او عيسى عليهما السلام طبقًا للدستور، أعتقد أن الدستور يمنع حرمان أصحاب الديانات الأخرى من ذلك".

ومن جانب آخر علق وزير الثقافة الأسبق، على المساواة بين الرجل والمرأة في الميراث في تونس، قائلًا:" فقهاء تونس أحرار، ونحن على قواعد الميراث التي نص عليها القرآن الكريم"