كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 2 ربيع الثاني 1440 02:54 صباحاً - مايا رعيدي تخضع لجلسة تصوير مثيرة جداً +18 .. أتفرج

نشرت ملكة جمال أميركا لعام 2010 ريما فقيه فيديو جديدا لملكة جمال لبنان2018، من داخل كواليس الاستعدادات لحفل "ملكة جمال الكون"، حيث بدت رعيدي في مظهر جميل وأنيق ومثير في كل اطلالاتها، خاصة في جلسة التصوير الخاصة على البحر.



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