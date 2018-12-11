كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 2 ربيع الثاني 1440 02:54 صباحاً - عمرو أديب يعلن عن حجم تبرعات حملة "مصر الدفيانة"..ويؤكد : دا حق مش صدقة ولا منحة
كتبت : انجي بيومي
قال الإعلامي عمرو أديب، إن تبرعات مبادرة «مصر الدفيانة»، وصلت إلى نصف مليون «لحاف وبطانية»، بالإضافة إلى مبلغ 4 مليون جنيه معلومين المصدر.
وأضاف أديب، خلال تقديم برنامج «الحكاية» المذاع على فضائية «Mbc مصر»، أن توزيع التبرعات بدأ اليوم في المحافظات بشكل حضاري للمواطنين.
وأكد، أن التبرعات ليست صدقة أو منحة ولكنها حق لكل مواطن، حتى يتم القضاء على ظاهرة البرد في المحافظات المتضررة بسبب برد الشتاء.
ونشر الإعلامي عمرو أديب، خلال القناة رقم حساب للتبرع للحملة على رقم 5110199000194666 "بنك مصر ، سويفت كود Bmisegcx140 ، ورقم حساب البنك العربي الإفريقي 701202 ، سويفت كود Bmisegcx140 K .
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