أجمل شرطية ألمانية في ورطة.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

حصلت الشرطية الألمانية أدريانا كولستار، على لقب أجمل شرطية ألمانية، وذلك من قبل متابعيها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

صور الشرطية الألمانية الحسناء صاحبة الـ 34 عاماً، انتشرت بشكل هستيري على مواقع التواصل الاجتماعي، وحظيت بشعبية كبيرة لجمالها، وقوامها الرياضي ونصائحها الغذائية، إذ بلغ عدد متابعيها على حسابها في موقع “إنستجرام” أكثر من نصف مليون متابع، وأصبحت شخصية مؤثرة، ومشهورة على مواقع التواصل الاجتماعي.

الشرطية الشقراء، التي أطلق عليها لقب “أجمل شرطية في ألمانيا” تهتم بلياقتها البدنية في صالة الألعاب الرياضية، ومشاركة صورها باستمرار مع متابعيها سواء بالملابس الرياضية أو ملابس السباحة.

أدريان كانت قد حصلت على إجازة لمدة 6 أشهر دون أجر من عملها كشرطية في مدينة دريسدن في ولاية ساكسونيا شرق ألمانيا، تفرغت خلالها لشغفها كعارضة رياضية على موقع “إنستجرام”، وشاركت كثيراً من الصور لها في رحلتها حول العالم تمارس الرياضة أو تروج للغذاء الصحي، وأكدت في منشوراتها على أنها تنفق من مدخراتها، وما تجنيه من نشاطها على مواقع التواصل الاجتماعي منذ أن حصلت على الإجازة وبدأت تجوالها.

والآن، بعد أن شارفت إجازتها غير المدفوعة على الانتهاء، يتوجب عليها العودة إلى العمل كشرطية اعتباراً من يناير 2019.. غير أنها في الوقت الحالي تواجه موقفاً صعباً بعد اجتماعها الأخير مع رؤسائها في العمل، حيث خيرت أدريانا بين متابعة عملها كشرطية بدوام كامل، أو أن تستقيل.

إذ لا يسمح لها بالحصول على المزيد من الإجازات، لأن الشرطة المحلية في دريسدن بحاجة ماسة للمزيد من عناصر الشرطة، ويتوجب على أدريانا اتخاذ قرار نهائي والاختيار بين مواصلة عملها كشرطية، وبين نشاطها كعارضة على مواقع التواصل الاجتماعي.