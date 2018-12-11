بـ10 ملايين دولار.. خبيرة موضة تعلق على فستان نيكول سابا المرصع بالألماس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- معتز حسن:

تصوير- فريد قطب:

تألقت الفنانة نيكول سابا، مرتدية فستان زفاف مرصع بالألماس من لمسة المصمم هاني البحيري، وبلغت تكلفته 10 ملايين دولار في ختام الديفيليه العاشر للبحيري.

وارتدت سابا فستان فضي اللون مكشوف من عند منطقة الصدر، مبطن باللون البيج، بأكمام طويلة وشفافة، بالإضافة إلى ذيل طويل بتفصيلة ثنيات من الجانبين، ومزين بالألماس بشكل كامل بداية من الصدر حتى آخر ذيل الفستان، والأكمام الشفافة أيضًا لم تخلو من الألماس، إلى جانب طرحة طويلة شفافة مرصعة بالألماس.

عن تصميم الفستان علقت خبيرة الموضة والأزياء هدى عصام، قائلة إن الفستان يتميز بشكل عصري ويصلح لموضة العام، وتصميمه مميز للغاية لأنه يمنح صاحبته إطلالة براقة ومشرقة للغاية، وأضافت أن قيمة الفستان ليست فقط في تكلفته وإنما في تصميمه "الشيك".

وأكملت أن اختيار نيكول كان موفقًا، لكونه مناسب جدًا لجمالها، ولون بشرتها، بالإضافة إلى تسريحة شعرها.