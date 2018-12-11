بالصور- تصميمات أزياء "البحيري" جمعت بين الجرأة والأناقة لشتاء 2019

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- معتز حسن:

ظهرت عارضات الأزياء بمجموعة متنوعة وعصرية ضمن أزياء خريف وشتاء 2019 خلال دفليه هاني البحيري الذي أقيم، مساء أمس.

وتميزت تصميمات فساتين مجموعة هاني البحيري بالأناقة وتنوعت بالألوان المختلفة كالأحمر والوردي والأخضر، وجاءت كثير من تصميماته باللون الأسود، ومن الملاحظ اعتماد البحيري على أقمشة من الريش في عديد من موديلات مجموعته.

وجاءت بعض تصاميم البحيري جريئة كالفساتين مكشوفة الصدر، بالإضافة إلى الفستان ذات فتحة صدر على شكل "V" وأيضًا الفستان المكشوف من عند منطقة البطن والفستان القصير فوق الركبة بالأكمام المزينة بالريش، واستخدم البحيري في بعض تصميماته الخامات الثقيلة اللامعة والستان كالفستان الفضي، بالإضافة إلى دمجه للخامة اللامعة الفضية بالشيفون الوردي.

ويقدم البحيري كل عام دفيليه سنوي يثير الجدل بتصميماته المميزة، والتي تجد اهتمامًا من متابعي آخر صيحات الموضة.