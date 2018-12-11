كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 2 ربيع الثاني 1440 01:39 صباحاً - جدول مباريات اليوم الثلاثاء 11-12-2018.. القنوات الناقلة والمُعلقين

مباريات اليوم

قدم في هذا التقرير جدول مباريات اليوم الثلاثاء الموافق 11-12-2018، ويبحث عشاق الكرة عن جدول مباريات اليوم,,

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جدول مباريات اليوم الثلاثاء الموافق 11-12-2018

الدوري المصري

وادي دجلة - الانتاج الحربي 17:00

- دوري أبطال أوروبا

جالطاسراي - بورتو 19:55

شالكه - لوكوموتيف موسكو 19:55

ليفربول - نابولي 22:00

انترناسيونالي - إيندهوفن 22:00

برشلونة - توتنهام هوتسبر 22:00

كلوب بروج - اتلتيكو مدريد 22:00

موناكو - بروسيا دورتموند 22:00

سرفينا زافيزدا - ب. س. جيرمان 22:00

- كأس زايد للأندية الأبطال

الرجاء البيضاوي - الإسماعيلي 21:00