كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 2 ربيع الثاني 1440 01:39 صباحاً - جدول مباريات اليوم الثلاثاء 11-12-2018.. القنوات الناقلة والمُعلقين
مباريات اليوم
قدم في هذا التقرير جدول مباريات اليوم الثلاثاء الموافق 11-12-2018، ويبحث عشاق الكرة عن جدول مباريات اليوم,,
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جدول مباريات اليوم الثلاثاء الموافق 11-12-2018
وادي دجلة - الانتاج الحربي 17:00
جالطاسراي - بورتو 19:55
شالكه - لوكوموتيف موسكو 19:55
ليفربول - نابولي 22:00
انترناسيونالي - إيندهوفن 22:00
برشلونة - توتنهام هوتسبر 22:00
كلوب بروج - اتلتيكو مدريد 22:00
موناكو - بروسيا دورتموند 22:00
سرفينا زافيزدا - ب. س. جيرمان 22:00
- كأس زايد للأندية الأبطال
الرجاء البيضاوي - الإسماعيلي 21:00
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