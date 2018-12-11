كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 2 ربيع الثاني 1440 01:39 صباحاً - ترتيب الدوري الإسباني بعد نهاية الجولة الخامسة عشر

الدوري الإسباني

واصل فريق برشلونة تربعه على قمة جدول بطولة الدوري الإسباني بعد انتهاء منافسات الجولة الخامسة عشر حيث فاز على فريق إسبانيول بأربعة أهداف دون رد.

وتمكن ريال مدريد من تخطى هويسكا بهدف دون رد في الجولة ذاتها، بينما سقط إشبيلية في فخ التعادل الإيجابي مع فالنسيا بهدف لمثله.

أتلتيكو مدريد نجح في هز شباك ألافيس، في تلك الجولة، بثلاثة أهداف دون رد.

وانتهت منافسات الجولة الخامسة عشر مساء أمس الاثنين بفوز أتلتيك بيلباو على جيرونا بهدف بلا مقابل.

وإليكم ترتيب بطولة الدوري الإسباني 2018-2019 بعد انتهاء الجولة السادسة عشر:

1 برشلونة 31 نقطة.

2 إشبيلية 28 نقطة.

3 أتلتيكو مدريد 28 نقطة.

4 ريال مدريد 26 نقطة.

5 ألافيس 24 نقطة.

6 ليفانتي 22 نقطة.

7 ريال بيتيس 22 نقطة.

8 خيتافي 21 نقطة.

9 جيرونا 21 نقطة.

10 إسبانيول 21 نقطة.

11 سيلتا فيجو 20 نقطة.

12 بلد الوليد 20 نقطة.

13 ريال سوسيداد 19 نقطة.

14 إيبار 19 نقطة.

15 فالنسيا 18 نقطة.

16 ليجانيس 17 نقطة.

17 فياريال 14 نقطة.

18 أتلتيك بيلباو 14 نقطة.

19 رايو فاليكانو 10 نقاط.

20 هويسكا 7 نقاط.