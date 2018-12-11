كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 2 ربيع الثاني 1440 01:39 صباحاً - ترتيب الدوري الإنجليزي بعد نهاية الجولة السادسة عشر

الدوري الإنجليزي

تمكن فريق ليفربول من الصعود إلى صدارة بطولة الدوري الإنجليزي بعد فوزه في مباراة الجولة السادسة عشر على فريق بورنموث بأربعة أهداف دون رد.

وفشل مانشستر سيتي في الحفاظ على تواجده في المركز الأول في جدول البطولة بعد تعرضه لهزيمة أمام نظيره تشيلسي بهدفين دون رد في الجولة ذاتها.

في حين نجح آرسنال في تخطي هدرسفيلد بصعوبة في تلك الجولة بهدف دون رد، كما فاز توتنهام على ليستر سيتي بهدفين دون مقابل.

أما مانشستر يونايتد فقد استعاد انتصاراته حيث تخطى فولهام بأربعة أهداف مقابل هدف.

وإليكم ترتيب الدوري الإنجليزي 2018-2019 بعد انتهاء الجولة السادسة عشر مساء أمس الاثنين:

1 ليفربول 42 نقطة.

2 مانشستر سيتي 41 نقطة.

3 توتنهام 36 نقطة.

4 تشيلسي 34 نقطة.

5 آرسنال 34 نقطة.

6 مانشستر يونايتد 26 نقطة.

7 إيفرتون 24 نقطة.

8 بورنموث 23 نقطة.

9 ليستر سيتي 22 نقطة.

10 وولفرهامبتون 22 نقطة.

11 وست هام 21 نقطة.

12 واتفورد 21 نقطة.

13 برايتون 21 نقطة.

14 كارديف 14 نقطة.

15 نيوكاسل 13 نقطة.

16 كريستال بالاس 12 نقطة.

17 بيرنلي 12 نقطة.

18 هدرسفيلد 10 نقاط.

19 ساوثهامبتون 9 نقاط.

20 فولهام 9 نقاط.