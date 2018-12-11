كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 2 ربيع الثاني 1440 01:39 صباحاً - الريان القطري: تواصلنا مع قاسم باشا لضم تريزيجيه

محمود حسن تريزيجيه

اعترف مدرب فريق الريان القطري "بولنت أويجون" برغبته في الحصول على خدمات لاعب فريق قاسم باشا "محمود حسن تريزيجيه".

اللاعب المصري انتقل إلى قاسم باشا على سبيل الإعارة في صيف 2017 قادمًا من أندرلخت البلجيكي.

وقدم "تريزيجيه" أداءً مميزًا في الموسم الماضي دفع إدارة قاسم باشا إلى تفعيل بند الشراء الدائم وتوقيع عقد معه لمدة ثلاث سنوات.

ورغم ذلك، فإن تقارير صحفية في الفترة الماضية أشارت إلى أن "تريزيجيه" يسعى لمغادرة قاسم باشا في موسم الانتقالات الشتوي المقبل، ولمطالعة التفاصيل من هنا.

وقال مدرب الريان القطري في تصريحات لراديو سبور التركي: "نحن نرغب في الحصول على خدمات الثنائي تريزيجيه ومباي دياني من قاسم باشا".

وأضاف: "ولكن النادي التركي أخبرنا أنه يود الاحتفاظ بخدمات كلا اللاعبين في صفوفه".

وواصل: "أنا أتمنى رؤية تريزيجيه ودياني في فريقي، سيكون أمرًا رائعًا بالنسبة لي، نحن في مفاوضات في الوقت الحالي مع اثنين أو ثلاثة لاعبين جدد".