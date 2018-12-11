كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 2 ربيع الثاني 1440 01:39 صباحاً - إبراهيم حسن: انتظروا 3 صفقات قوية جدًا في بيراميدز.. فيديو

التوأم حسن

شدد إبراهيم حسن مدير الكرة بنادي بيراميدز على اقتراب الفريق من ضم 3 صفقات قوية خلال الميركاتو الشتوي المقبل.

وكان بيراميدز قد أعلن أنه سيتعاقد مع 5 صفقات في الانتقالات الشتوية، وبالفعل ضم كل من عمرو مرعي مهاجم النجم الساحلي التونسي والبوركيني ايريك تراوري لاعب مصر المقاصة.

وقال إبراهيم حسن خلال مقابلة ببرنامج "ستاد مصر" المذاع على قناة "أون سبورت": "أكيد هناك نواقص في الفريق ونعمل عليها جيدًا، وكنا نعمل على ضم تراوري وعمرو مرعي منذ فترة طويلة".

وأضاف مدير الكرة ببيراميدز: "هناك 3 صفقات قوية جدًا في الطريق".

وانتصر بيراميدز على حرس الحدود اليوم بثلاثية مقابل هدف في المباراة التي أقيمت اليوم في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وواصل: "مباراة كانت صعبة لأننا نريد تحقيق الفوز وواجهنا فريقًا منتشيًا بثلاث انتصارات متتالية، وأهم شئ بالنسبة لنا المكسب والأداء أيضًا".

وأتم: "حسام حسن (المدير الفني) يحفظ اللاعبين طريقة وأسلوب لعب الفريق المنافس قبل المباراة بأسبوع، ولدينا طموح كبير داخل النادي لأننا لا نريد إهدار الإمكانيات الفنية والمادية الموجودة في الفريق".