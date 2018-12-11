كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 2 ربيع الثاني 1440 01:39 صباحاً - اليوم .. تشييع جثمان الفنان محمود القلعاوي من مسجد عمر بن عبد العزيز

توفي الفنان محمود القلعاوى بعد صراع طويل مع المرض وسيتم تشييع الجنازة اليوم الثلاثاء بمسجد عمر بن عبد العزيز بمصر الجديدة.

محمود القلعاوى هو ابن الفنان عبد الحليم القلعاوي وشقيق إحسان القلعاوي، وحاصل على ليسانس الحقوق عام 1964 ومن أفلامه " برج المراهقين" و" العبقري خمسة " و" ريا وسكينة " و" لامن شاف ولا من دري " و" هدى ومعالي الوزير " قدم العديد من المشاركات مع أبرز نجوم المسرح الكوميدي ولعب ادوارا مميزه مع النجم الكوميدي محمد نجم والفنان الكوميدي محمد صبحي.

شارك القلعاوي في العديد من البطولات المسرحية وأهم هذه الاعمال: ، "أولاد دراكولا" و"عبده يتحدى رامبو" والجوكر "واحد لمون والتاني مجنون" أنت حر و "العم النبيل" و "عفاريت من ورق " و"دون كيشوت ووراك وراك ولمع في الكوميديا وصار محاصرا فيها، فعرض له عدة أعمال منها: "رحلة المليون" و"برج الأكابر".