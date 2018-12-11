الامارات | ولي عهد أبوظبي يستقبل المشاركين في «المؤتمر العالمي للقاحات»

شكرا لقرائتكم خبر عن ولي عهد أبوظبي يستقبل المشاركين في «المؤتمر العالمي للقاحات» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استقبل صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، في قصر البحر، المشاركين في مؤتمر منظمة التحالف العالمي للقاحات والتحصين «جافي»، برئاسة رئيس مجلس التحالف، الدكتورة نجوزي أوكونغو إيويالا، الذي تستضيفه أبوظبي، بالتعاون مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي.

ورحّب سموّه، خلال اللقاء، بضيوف الدولة، معرباً عن أمله بأن يخرج المؤتمر بحلول مبتكرة ونتائج عملية تسهم في سرعة معالجة التحديات التي تواجه «برامج تحصين الأطفال» في العديد من الدول، خصوصاً النامية، ودفع التعاون المشترك بين الجهات والمنظمات المعنية بتقديم اللقاحات والتحصين لتحقيق أهدافها الإنسانية.

وأكد صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اهتمام دولة الإمارات بدعم وتوسيع نطاق مختلف المبادرات الإنسانية الإقليمية والعالمية التي تستهدف إنقاذ حياة ملايين الأطفال، وذلك في إطار الدور الريادي الذي تضطلع به الدولة، وجهودها الإنسانية الهادفة إلى حماية صحة الأفراد، والارتقاء بمعدلات التنمية البشرية في مختلف مناطق العالم. وأشار سموّه إلى أهمية توفير التحصينات والحلول المبتكرة التي تسهل تنفيذ المبادرات والبرامج الإنسانية، للاستفادة منها على أكبر نطاق ممكن.