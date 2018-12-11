شكرا لقرائتكم خبر عن «رالف بريكس ذا إنترنت» مازال في الصدارة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - احتفظ فيلم الرسوم المتحركة «رالف بريكس ذا إنترنت» بتصدّر إيرادات السينما الأميركية للأسبوع الثالث على التوالي، محققاً 16.1 مليون دولار. واحتفظ أيضاً فيلم الرسوم المتحركة «ذا غرينتش» بالمركز الثاني الذي احتله الأسبوع الماضي، محققاً 15.2 مليون دولار. بينما احتفظ فيلم الدراما الرياضي «كريد 2» بالمركز الثالث، مسجلاً إيرادات بلغت 10.3 ملايين دولار. والفيلم بطولة مايكل بي غوردن وسيلفستر ستالوني وتيسا طومسون. وحافظ فيلم الإثارة والتشويق «وحوش رائعة» (فانتاستيك بيستس) على المركز الرابع بإيرادات بلغت 6.8 ملايين دولار، والفيلم بطولة إيدي ريدماين وجود لو وجوني ديب، وإخراج ديفيد ياتس. كما حافظ الفيلم الدرامي «غناء بوهيمي» (بوهيميان رابسودي) على المركز الخامس الذي احتله الأسبوع الماضي بإيرادات بلغت ستة ملايين دولار، والفيلم بطولة رامي مالك ولوسي بوينتن وبن هاردي، وإخراج برايان سينغر. طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

شكرا لقرائتكم خبر عن الامارات | «رالف بريكس ذا إنترنت» مازال في الصدارة على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الامارات اليوم وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الامارات اليوم ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .