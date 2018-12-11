الامارات | 3 مساجد عائمة في إندونيسيا

شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مساجد عائمة في إندونيسيا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - مسجد عثمان الخير يبدو كأنه طافٍ على سطح المياه. أرشيفية

تعد إندونيسيا أكبر دولة في العالم من حيث عدد سكانها المسلمين، وتضم أكثر من 800 ألف مسجد. وتوجد ثلاثة مساجد فريدة (عائمة) في إندونيسيا، حسب موقع «كومباس دوت كوم»، أولها مسجد عثمان الخير، الذي دشن في أواخر عام 2016، ويحمل اسم مؤسسه السياسي ورجل الأعمال عثمان سابتا أودانج. ويقع المسجد بالقرب من الشاطئ في نورث كايونج في كالمنتان الغربية، وتصميمه مستلهم من الطراز السعودي في الأساس ثم المغربي. ويبدو المسجد كأنه طاف على سطح المياه، بفضل قوائم يبلغ ارتفاعها 23 متراً تدعمه من قاع البحر. أما المسجد الثاني فهو مسجد أمير المؤمنين، الذي جرى تشييده ليكون بمثابة مَعلم رئيس لماكاسار في سولاويسي الجنوبية؛ فيقع شرق شاطئ لوساري، ويتسع لـ500 مصل. ويمكن للمصلين داخل المسجد الاستمتاع بمشهد البحر والنسيم القادم من نوافذه. والمسجد الثالث، هو مسجد أركهام بابو رحمن، المشيد بالقرب من شاطئ تامان في قرية لير، سولاويسي الوسطى، ويقع فوق سطح البحر، ويبعد 30 متراً عن الشاطئ.