الامارات | شباب مصريون يصمّمون محطات لتنقية مياه الشرب

شكرا لقرائتكم خبر عن شباب مصريون يصمّمون محطات لتنقية مياه الشرب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - 3000 قرية نائية في مصر تعاني شحاً بمياه الشرب النقية. من المصدر

أطلق شباب مصريون مؤسسة تنموية تتبنى أفكاراً ابتكارية لتطوير المجتمع وتأمين حاجاته الأساسية كمياه الشرب النظيفة والآمنة التي تفتقر إليها آلاف المناطق والقرى النائية في مصر. وبعد تزويد أربع قرى بالمياه الصالحة للشرب، منها الصف وبهبيت بمحافظة الجيزة، من خلال تصميم محطات لتنقية المياه وإنشائها، تسعى مؤسسة «بناء» لتزويد 500 ألف شخص بمياه الشرب.

وأشار القائمون على المؤسسة إلى أن فكرة مشروعهم نبعت من حاجة اجتماعية وصحية ملحّة، إذ تعاني أكثر من 3000 قرية نائية ومهمشة في مصر شحاً في مياه الشرب النقية، ونقصاً في خدمات الصرف الصحي، لذلك يُصرِّف الأهالي مخلفاتهم في التربة، لتصل إلى الآبار الجوفية وتختلط بمياه الشرب، ما حفّزهم على تبنّي حلول سريعة ومبتكرة للحفاظ على الصحة العامة.

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة «بناء»، المهندس البيئي كريم خالد حسن: «يهدف المشروع إلى تصميم أنظمة بسيطة التجميع والتركيب في مجمَّعات نطلق عليها (أكشاك المياه)، بعد حفر آبار ارتوازية قريبة من منازل الأهالي، وإنشاء محطات معالجة للمياه، لتصبح نظيفة وآمنة».

وأضاف أن «عملية التنقية تمر بثلاث مراحل: إزالة الشوائب، ثم الكيماويات أو المواد العضوية، والمرحلة الثالثة نزيل فيها الأملاح الزائدة، للوصول إلى مياه نقية تماماً، ثم مرحلة التعقيم للتخلص من البكتيريا والفيروسات، لتخزن المياه بعد ذلك في خزانات كبيرة وتكون جاهزة للاستخدام البشري بدرجة نقاء تضاهي المياه المعدنية».

وتابع «المحطات التي صمّمناها لتنقية المياه تُدار بصورة آلية بالكامل، مع تدريب أحد الأهالي المتفرغين لمتابعة أمور الصيانة الدورية، ويستخدم الأهالي المياه بالمجان، أما أمور الصيانة الدورية كل ستة أشهر فيتحمل الأهالي كلفتها، وتبلغ إنتاجية أصغر محطاتنا نحو 20 ألف لتر يومياً، ما يوفر المياه الآمنة لنحو 10 آلاف شخص يومياً».

وأضاف حسن أن «إنشاء المحطات بالجهود الذاتية، أو بالتعاون مع جمعيات أهلية ومؤسسات تنموية في مصر، وأنجزنا حتى الآن أربع محطات، ونعمل خلال الشهر الجاري على تجميع محطتين».

ويعتزم القائمون على المؤسسة إنشاء 50 محطة العام المقبل، لتزويد نحو 500 ألف شخص بالمياه، وسيُطرَح المشروع في يناير المقبل لتلقّي التبرعات من مختلف أنحاء العالم.

وأشار حسن إلى أن المؤسسة ابتكرت نظاماً لمعالجة المياه الرمادية، لتنقية مياه صرف الأحواض واستخدامها للري، ونفذته في مدارس مصرية عدة، وابتكرت كذلك منظومة هندسية لمعالجة مياه الصرف الصحي، ونفذتها في قرى عدة.

يذكر أن المنظمة حازت جائزة وزارة الدولة لشؤون البيئة المصرية، وفاز مشروع تنقية المياه بجائزة المملكة المتحدة كواحد من أفضل المشروعات الناشئة في العالم عام 2017، كما كرّمتها منظمة «اليونسكو» من بين أفضل 60 مبادرة معنية بالبيئة في العالم.

إنشاء المحطات بالجهود الذاتية وتعاون الجمعيات الأهلية.