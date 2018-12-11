الامارات | تطبيق للكشف عن فقر الدم من خلال صورة للأظافر

شكرا لقرائتكم خبر عن تطبيق للكشف عن فقر الدم من خلال صورة للأظافر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التطبيق يقدّم نتائج دقيقة كاختبارات الدم التقليدية دون حاجة إلى أخذ عينة من دم المريض. من المصدر

طوّر فريق من الباحثين في جامعة إيموري تطبيقاً جديداً على الهاتف الذكي، يعتمد الذكاء الاصطناعي، يستطيع الكشف عن فقر الدم عن طريق تحليل صورة أظافر المريض.

وشرحوا في دراسة نشرت في مجلة «نيتشر كميونيكيشنز» كيفية تدريبهم لخوارزمية تحلل لون سرير ظفر المريض في الصورة لتحديد مستوى الهيموغلوبين في الدم، إذ التقطوا في البداية صوراً لأظافر 227 شخصاً حُدد مستوى الهيموغلوبين لديهم عن طريق اختبار «تعداد الدم الكامل»، ثم أنشأوا خوارزمية تحوّل لون سرير الظفر إلى قيمة لمستوى الهيموغلوبين، وعندما اختبروا هذه الخوارزمية على 100 صورة جديدة، حصلوا على نتائج دقيقة تكفي لإثبات دقة الخوارزمية وفاعليتها في تشخيص فقر الدم.

وقال الباحث ويلبر لام في بيان صحافي: «تتطلب جميع أدوات الكشف عن فقر الدم معدات خارجية، وتمثل مساومة بين الكلفة والدقة ودرجة التدخل الطبي، ويقدم هذا التطبيق حلاً يضمن الحصول على دقة تساوي دقة اختبارات الدم التقليدية دون الحاجة إلى الحصول على دم المريض».

ويعد فقر الدم أحد أكثر الاضطرابات الدموية شيوعاً في العالم، وينتج عن قلة عدد خلايا الدم الحمراء التي تحتوي على بروتينات الهيموغلوبين الحاملة لجزيئات الأكسجين لجميع أنحاء الجسم. ويشخص الأطباء عادة فقر الدم من خلال فحص «تعداد الدم الكامل».

ويصيب فقر الدم واحداً من بين كل أربعة أشخاص في جميع أنحاء العالم، ومن أعراضه التعب وألم في الصدر وعدم انتظام ضربات القلب، ومن الممكن أن تؤدي بعض العقبات مثل ارتفاع كلفة الاختبارات المخبرية إلى عدم تشخيص الحالة عند المرضى، وعدم حصولهم على العلاج المناسب.

ويتوقع الباحثون أن يكون التطبيق متاحاً للجمهور خلال ربيع 2019.

فقر الدم أحد

أكثر الاضطرابات

الدموية شيوعاً

في العالم.