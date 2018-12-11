الامارات | كنوز إماراتية تزيّن جنبات مهرجان دبي وتراثنا الحي

شكرا لقرائتكم خبر عن كنوز إماراتية تزيّن جنبات مهرجان دبي وتراثنا الحي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تشهد فعاليات النسخة التاسعة من مهرجان دبي وتراثنا الحي، التي انطلقت في 30 أكتوبر الماضي بالقرية العالمية، إقبالاً كثيفاً يومياً من الزوّار وعشاق التراث.

واستقبل المهرجان الذي تنظمه هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة)، الهيئة المعنية بشؤون الثقافة والفنون والتراث والآداب في الإمارة، عدداً من الشخصيات المهمة، في مقدمتها الشيخة فاطمة بنت حشر آل مكتوم.

وتحمل النسخة التاسعة من المهرجان شعار «كنوز من التراث الثقافي الإماراتي»، وتتواصل فعالياتها حتى السادس من أبريل المقبل.

وقال المدير العام بالإنابة في «دبي للثقافة» سعيد النابودة: «يسعدنا إطلاق فعاليات الافتتاح الرسمي للمهرجان في نسخته التاسعة، ليكون أحد أطول المهرجانات التراثية بالدولة، لاسيما أنه يستمر ستة أشهر». وأضاف أن المهرجان «منصة مثالية لنشر التوعية بتراثنا، وإطلاع كل شرائح المجتمع من المواطنين والمقيمين والزوار على التاريخ الغني لدولة الإمارات».

وفي أعقاب زيارتها للمهرجان، قالت الشيخة فاطمة بنت حشر آل مكتوم: إن «المهرجان يشكّل بصمة واضحة على الجهود التي تبذلها (دبي للثقافة)، من أجل الحفاظ على تراث الإمارات، لتوثيق صور الحياة القديمة»، مشيرة إلى أن «فعاليات المهرجان تسهم في إبقاء التراث حيّاً في أذهان النشء الجديد، إضافة إلى إطلاع أكبر عدد من زوار القرية العالمية على مفردات موروثنا الإماراتي، خصوصاً أنها أصبحت ملتقى العالم، إذ تجمع السياح من مختلف بقاع الأرض».

وأضافت أن مثل هذه الفعاليات تؤكد على الحضارة التي سادت في المنطقة، وقدرة أبناء الإمارات على التأقلم مع مختلف البيئات.

من جهته، قال الرئيس التنفيذي للقرية العالمية، بدر أنوهي: «سعداء باستضافة فعاليات مهرجان دبي وتراثنا الحي في دبي، كأحدث الفعاليات الثقافية الإماراتية التي نستضيفها في القرية العالمية هذا الموسم في الركن الإماراتي الأضخم في تاريخ الوجهة». وأضاف «نعمل من خلال الركن على إبراز غنى وثقافة دولتنا الحبيبة وتراثها المميز بصوره الأصيلة أمام الملايين من ضيوف القرية العالمية من المقيمين والسياح، وتقديم مجموعة من المهرجانات والفعاليات الثقافية التي تسعى لإرضاء أذواق ضيوفنا من العائلات، وتسهم في توعية الجيل الجديد بأهم ملامح التراث الإماراتي وعاداته وتقاليده التي نفتخر بها، وسط أجواء احتفالية تنثر السعادة بينهم».

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أشهر تتواصل فيها فعاليات المهرجان التراثي.