بالصور.. شاهد محتويات صندوق دفيليه هاني البحيري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز حسن:

تصوير- فريد قطب

بدأ منذ قليل عرض دفيله المصمم العالمي هاني البحيري الذي ينتظره الكثيرون من محبي عالم الموضة والأزياء، والذي اعتاد إبهار جمهوره بأحدث صيحات الموضة بعد أن وضع اسمه بين أشهر مصممي الأزياء العالميين.

ويقدم هاني البحيري مجموعة من أزياء شتاء وخريف 2019 بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من العروض المميزة التي تضم تشيكلة متنوعة من الأحذية النسائية بألوان مختلفة منها المطعم بالمجوهرات وحقائب يد وإكسسوارت مبهرة.

وتقول خبيرة الموضة والأزياء هدى عصام: "من الملاحظ سيطرة التطريزات اللامعة على الأحذية النسائية إلى جانب الأحذية طويلة ذات الكعب الرفيع، وهي تعتبر إحدى صيحات موضة هذا العام ومن المتوقع أن تستمر حتى الموسم القادم".

وتضيف أن المجموعة ضمت كولكش موديلات الأحذية الصيفية لهذا العام مثل الصنادل المفتوحة ذات الكعب العالي الرائجة هذا العام، وأن هذه النوعية من الأحذية من أهم القطع التى يجب علي الفتيات على اقتنائها بشكل مستمر لأنها تعطي لمسة ساحرة وجذابة علي الاطلالة وتجعل البنت تبدو أكثر انوثة.

كما طغت علي المجموعة الفاخرة من الحقائب الذهبية الامعة التي تميزت بحجمها الصغير و شكلها المستطيل العصري المصنوعة من الجلد الممزوج بالنحاس البراق والمزينة بنقشات ملفتة تزينها بعض الحبيبات الذهبية، وتعتبر تلك الموديلات من آخر صيحات الحقائب التي تصدرها دور الأزياء العالمية.

وعلقت خبيرة الموضة والأزياء حسناء حسني أن الاكسسوارات التي يضع عليها هاني البحيري لمسته تضيف ذوقًا وجمالًا مميزًا لصاحبة الإطلالة، بالإضافة إلى إنها تزين الفستان بشكل لافت للنظر، على سبيل المثال قد يكون شكل الفستان عادي لكن ارتداءه إلى جانب اكسسورات البحيري يضيف له قيمة وجاذبية كبيرة.

يذكر أن الدفيليه شمل مفاجأة وهي عبارة عن فستان عروس مرصع بالألماس بتكلفة 10 ملايين دولار من إنتاج شركة "Sarana" العالمية، وخامة الفستان إنتاج مصري بشكل كامل من شركة سالم للأقمشة.​