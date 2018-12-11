حظك اليوم وتوقعات الأبراج: مكاسب مالية لـ"القوس" حظ سعيد لـ"الحمل" مشاكل لـ"العقرب"

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365: هل تَودون معرفة المستقبل، وما يخبئه لكم الحظ؟.. "لايف ستايل الخليج 365" يُقدّم لكم توقّعات المستقبل يوميًا، مستندًا إلى مسار الشمس وحركة النجوم والكواكب بحسب "Horoscope"، وذلك في الألبوم المرفق بالأعلى.. حظ سعيد.

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