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شاهد - مصطفى فهمى يحتفل مع زوجته فاتن موسى بعيد زواجهما

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كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 2 ربيع الثاني 1440 12:17 صباحاً - شاهد - مصطفى فهمى يحتفل مع زوجته فاتن موسى بعيد زواجهما


شاهد - مصطفى فهمى يحتفل مع زوجته فاتن موسى بعيد زواجهما

نشرت الإعلامية فاتن موسى زوجة الفنان مصطفى فهمي عددًا من الصور والفيديوهات عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام حيث ظهر الثنائي خلال الفيديو يحتفلان بعيد زواجهما الأول في حفل اقتصر على عدد من الأصدقاء والمقربين في لبنان.

وعلقت فاتن على فيديوهاتها قائلة: "عيد جوازنا مع أحلى صحبة" ولاقت الفيديوهات والصور إعجاب المئات من متابعين فاتن على حسابها.

يذكر أن فاتن موسى ومصطفى فهمي نشرا صورًا وفيديوهات أظهرت تواجدهما بحفل توقيع الرواية الجديدة للكاتبة أحلام مستغانمي، حيث حرصا على التقاط الصور التذكارية معها، كما وقعت لهما على نسخة من الرواية.

 



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