كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 2 ربيع الثاني 1440 12:17 صباحاً - بين يد الله .. وفاة الفنان محمود القلعاوي بعد صراع مع مرض خطير

محمود القلعاوي

توفى الفنان الكبير محمود القلعاوى بمنزله بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز 79 عاما، وسوف يتم تشييع جثمانه بعد ظهر غد الثلاثاء من مسجد عمر بن عبد العزيز بجوار نادى هليوبليس.

ومن جانبه أكد الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية، أن النقابة تواصل حاليا اتخاذ الإجراءات الخاصة بتصاريح الدفن، بعد أن تم إخطارهم بالوفاة.

ورغم وفائه الكبير للمسرح وغزارة أعماله المسرحية لكنه تمكن من وضع بصمته فى عالمى الشاشة الكبيرة والصغيرة بعدة أعمال منها ما يعد خالدًا فى مشواره، أبرزها أفلام "ريا وسكينة" و"هدى ومعالى الوزير" و"ولا من شاف ولا من درى"، بجانب عدة مسلسلات، منها "هايم عبد الدايم" مع سمير غانم، و"أنا وهؤلاء" مع صبحى، ومسلسل "فيز التوش" مع الممثل القطرى غانم السليطى، لكن رغم غزارة أعماله السينمائية والدرامية تظل صورة القلعاوى مرتبطة فى أذهان الجمهور المصرى بوقفته الواثقة وابتسامته الخاطفة فى أدواره الكوميدية فى الأعمال المسرحية.