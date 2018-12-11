كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 2 ربيع الثاني 1440 12:17 صباحاً - مانشستر سيتي يُمدد عقد فيل فودين حتى 2024

فيل فودين

نجح نادي مانشستر سيتي في إقناع لاعبه الإنجليزي الشاب فيل فودين بالاستمرار ضمن صفوفه حتى 2024 بعدما وقع على عقد طويل الأمد، ليُصبح من دعائم المستقبل في قلعة الاتحاد.

فيل فودين كان مطمعاً من الكثير من أندية أوروبا، بعد أن تألق مع منتخب إنجلترا للشباب تحت 17 عاماً وجلب معهم بطولة كأس العالم، وفاز بجائزة أفضل لاعب في البطولة.

كما ظهر فودين في أكثر من مرة مع الفريق الأول تحت قيادة بيب جوارديولا في مانشستر سيتي ليقدم أداءً رائعاً، ويكون أحد العناصر التي حصدت ميدالية الدوري الإنجليزي الممتاز الذهبية في الموسم الماضي.

فودين البالغ 18 عاماً اشتهر بأنه من مشجعي مانشستر سيتي الذين نجحوا في الوصول إلى ملعب الاتحاد وارتداء القميص السماوي للدفاع عن ألوانه، ليتدرج إلى الفريق الأول وينال ثقة جوارديولا.

وشارك فيل فودين في الشوط الثاني من مباراة مانشستر سيتي ضد تشيلسي الأخيرة في بريميرليج التي خسرها السماوي بثنائية نظيفة، كما شارك في المباراة الأولى في الموسم ضد الفريق نفسه في كأس الدرع الخيرية وصنع هدفاً في فوز فريقه (2-0) ومعانقة اللقب.

اللاعب الشاب قال بعد توقيعه على العقد الجديد:"أشعر أنني فوق القمر الآن، حلمي أصبح حقيقة بالتوقيع على هذا العقد والاستمرار في النادي لفترة طويلة، لقد عشت هنا كثيراً".