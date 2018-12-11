كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 2 ربيع الثاني 1440 12:17 صباحاً - حكم أوغندي لمباراة الزمالك والقطن التشادي في الكونفدرالية

الزمالك

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" تعيين طاقم تحكيم أوغندي لإدارة مباراة الزمالك أمام القطن التشادي المقرر لها يوم السبت المقبل في ذهاب دور الـ32 للكونفدرالية الأفريقية، والتي ستقام على ملعب بتروسبورت.

ويدير المباراة تحكيميا بريان ميري حكاما للساحة ويعاونه كل من ديك أوكيلو ومارك سسونكو والحكم الرابع أليكس موهابي، ويراقب المباراة الصومالي حسن محمد.

جدير بالذكر أن لقاء الإياب سيقام في تشاد أحد أيام 21 أو 22 أو 23 ديسمبر الجاري.

وكان الزمالك قد حقق فوزا في اخر مبارياته بالدوري أمام المصري البورسعيدي بهدفين دون رد، ليواصل تصدره لمسابقة الدوري المصري برصيد 35 نقطة.