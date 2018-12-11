كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 2 ربيع الثاني 1440 12:17 صباحاً - الأهلي: الخطيب سيُعلن اسم المدير الفني "العالمي" قريباً

الخطيب

قال شريف فؤاد المتحدث الرسمي باسم مجلس إدارة الأهلي إن محمود الخطيب رئيس النادي سيلعن عن اسم المدير الفني "العالمي" فور التعاقد معه .

وأضاف فؤاد عبر قناة الأهلي إن الخطيب كلفه بايصال رسالة لجماهير الأهلي قال خلالها "أقدر حرصكم على استقرار الفريق والتعاقد مع مدير فني جديد ولكن هذا الملف يدرس بعناية وهدوء للوصول إلى أفضل قرار".

ونفى فؤاد كل ما تردد عن تعاقد الأهلي مع مدير فني أجنبي طرح اسمه خلال الساعات القليلة الماضية معرباً عن احترامه للاجتهادات الصحفية المشروعة ومشدداً فى نفس الوقت على أن الخطيب وحده من يعلم باسم المدرب القادم.

وعقد مجلس إدارة النادي الأهلي اجتماعاً بفرع النادي الأحمر بمنقطة الشيخ زايد بمدينة 6 أكتوبر والذى جاء استكمالاً للاجتماع الذى عقد فى الـ 15 من الشهر الماضى بحضور محمود الخطيب العائد من رحلة علاجية فى ألمانيا.

وأنهى فؤاد أن المجلس لم يتم التطرق في الجلسة لاي شئون تخص كرة القدم كاشفاً أن هناك جهوداً مضنية لهيكلة قطاع الكرة بالكامل والإعلان عبر منابر النادي الرسمية عن هذه القرارات فور اعتمادها.