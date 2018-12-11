كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 2 ربيع الثاني 1440 12:17 صباحاً - إنتهاء اجتماع مجلس إدارة الأهلي بدون قرارات "كروية"

الخطيب

جدد مجلس إدارة النادي الأهلي فى اجتماعه الذى عقد مساء اليوم، الأثنين، تفويض محمود الخطيب رئيس مجلس الإدارة بالإشراف على ملف كرة القدم دون أى قرارات جديدة بخصوص المدير الفنى أو الهيكلة لقطاع الكرة.

وعقد مجلس إدارة النادي الأهلي اجتماعاً بفرع النادي الأحمر بمنقطة الشيخ زايد بمدينة 6 أكتوبر والذى جاء استكمالاً للاجتماع الذى عقد فى الـ 15 من الشهر الماضى بحضور محمود الخطيب العائد من رحلة علاجية فى ألمانيا.

وقال شريف فؤاد المتحدث باسم مجلس إدارة النادي الأهلي إنه لم يتم التطرق في الجلسة لاي شئون تخص كرة القدم مشدداً أن المجلس فوض محمود الخطيب رئيس النادي بملف كرة القدم .

وأضاف فؤاد أن ملف اختيار المدير الفني يدرس بعناية وهدوء للوصول لأفضل قرار مؤكداً أن الخطيب يدعم للجهاز الفني الحالي بقيادة محمد يوسف وسيعلن اسم المدرب فور الانتهاء من المباحثات.

وأعلن فؤاد 8 قرارات بعيدة عن ملف كرة القدم وهي :

1-اعتماد نتيجة الجمعية العمومية العادية.

2-استخراج القرار الوزاري الخاص بفرع التجمع الخامس وقيمه اشتراكه ٢٠٠ الف جنيه.

3-التعاقد مع محافظة القاهرة علي نشر اعلانات عبر اسوار النادي وطرح كراسات الشروط.

4-اعتماد برنامج مكثف لاعداد البطل الاولمبي وابرزهم احمد اكرم من خلال عمل معسكر خاص له

5-الموافقة علي استضافه فريق بارتيزان الصربي لكرة الماء لمدة ١٠ ايام

6- الموافقة علي مشاركه فريق الغطس في بطولة بهولندا اواخر شهر يناير.

7-الموافقة علي اقامة بطولة الرواد للتنس.

8-الجلسة ممتدة