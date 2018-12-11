كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 2 ربيع الثاني 1440 12:17 صباحاً - تريزيجيه يُهدر ركلة جزاء في خسارة قاسم باشا أمام قيصري سبور

تريزيجيه

خسر نادي قاسم باشا المباراة التي جمعته مع قيصري سبور بثلاثة أهداف نظيفة، مساء اليوم الأثنين، في إطار مباريات الجولة 15 من الدوري التركي.

المصري محمود حسن "تريزيجيه" تواجد في التشكيل الأساسي لقاسم باشا، وأهدر ركلة جزاء لفريقه في الدقيقة 69 من المواجهة.

وسجل تشيري الهدف الأول لقيصري سبور في الدقيقة 21، قبل أن يهدر دياني هدف التعادل لقاسم باشا بعدما أهدر ركلة جزاء في الدقيقة 37.

ولم ينجح تريزيجيه في تسجيل التعادل بعدما أهدر ركلة الجزاء الثانية في الدقيقة 69، قبل أن ترتد الكرة بهجمة مرتدة أدت إلى استقبال قاسم باشا للهدف الثاني عن طريق توروش.

وفقد تريزيجيه الكرة في وسط الملعب مع الدقيقة 80، لترتد الكرة بهدف ثالث في قاسم باشا عن طريق منساه، لتنتهي ثلاثية قيصري سبور خلال اللقاء.

وفي لقاء آخر، حقق باشاك شهير الفوز على أنقرة جوشو بهدف نظيف، في لقاء تواجد المصري كريم حافظ على مقاعد بدلاء الفريق الفائز.

وحافظ باشاك شهير على صدارة الترتيب منفردًا برصيد 33 نقطة، بينما ظل قاسم باشا في المرتبة الثانية برصيد 26 نقطة متساويًا مع أنتاليا سبور صاحب الترتيب الثالث.