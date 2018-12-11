كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 2 ربيع الثاني 1440 12:17 صباحاً - بالفيديو.. المريخ السوداني يتأهل إلى ربع نهائي البطولة العربية
المريخ السوداني
تأهل المريخ السوداني إلى دور الثمانية من بطولة كأس زايد للأندية الأبطال العربية لكرة القدم، رغم خسارته من مضيفه اتحاد الجزائر بهدفين دون رد اليوم الاثنين، علي ملعب خمسة يوليو بالجزائر العاصمة في إياب الدور الـ16 من المنافسة.
وفاز المريخ ذهابا 4- 1، ليـتأهل إلى دور الثمانية بتفوقه بنتيجة 4-3 في مجموع المباراتين.
سجل أسامة شيتة ووليد عرجي، هدفي اتحاد الجزائر في الدقيقتين 40 و.60 .
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