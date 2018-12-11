كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 2 ربيع الثاني 1440 12:17 صباحاً - الديهى: ما قامت به الحكومة يحتاج إلى تسويق فشل فيه الإعلام
معتز عوض
شن الإعلامي نشأت الديهي، هجومًا حادًا على الإعلاميين المصريين، مؤكدًا أنهم يركزون في برامجهم على الأمور التافهة التي لا تهم المواطنين بشيء.
وأكد "الديهي" مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "ten"، اليوم الإثنين، أن الإعلام المصري فشل في توصيل حقيقة البرامج الإصلاحية التي تقوم بها الحكومة للمواطن المصري.
وأوضح أن ما قامت به الحكومة المصرية يحتاج لتسويق، ولكن الإعلام فشل في ذلك، قائلا: "كام واحد من الإعلاميين متكلمش على فستان رانيا يوسف أو الفيلم الإباحي الذي تم تصويره في الأهرامات، لازم نرجع تاني نعيد دور الإعلام الحقيقي، لأننا نعيش الآن في حالة فوضى عارمة".
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