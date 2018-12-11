كتب ياسر ابراهيم - الثلاثاء 2 ربيع الثاني 1440 12:17 صباحاً - أخصائية تحذر من خطورة "بابجي" وتطالبهم بسن قوانين صارمة
معتز عوض
قالت الدكتورة سارة الشقنقيري، أخصائية نفسية ، إن لعبة بابجي غير مفيدة، ولعبها بكثرة ضار جدا، لانهم غير قادين في الفصل بين الواقع والخيال.
وأضافت الشقنقيري خلال حوارها مع الإعلامي جمال عنايت، مقدم برنامج " القاهرة اليوم"، أن " هناك مشكلة في الالعاب الموجودة عبر الانترنت، لأنها تؤدى للعدوانية والعنف، وهذا شئ خطر على الأطفال".
وطالبت أخصائية نفسية، ضرورة وضع قانين صارمة على أطفالهم داخل البيت بعدم السماح لهم بلعب الالعاب التى تححتوي على العنف، وتلقينهم أن هذه النوعية من الالعاب تهدم الوقت.
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