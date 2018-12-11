بالتزامن مع حالة الطقس خلال الليل.. نصائح لحماية الطفل من البرد في الشارع

تشهد القاهرة ومعظم المحافظات اليوم حالة طقس باردة، ودرجات حرارة منخفضة، حيث تسجل الصغرى في القاهرة 13 درجة، وتقع كل أم في حيرة، خاصة إذا ما خرجت مع أطفالها مساء، وتتساؤل عما يجب عليها فعله لتحمي طفلها من برد الشارع.

وتقدم منظمة "save the children" غير الربحية البريطانية عدة نصائح للأمهات في كل دول العالم إذا أردن الخروج مع أطفالهن مساء، وفي ما يلي أبرز النصائح.

- احرصي على وجود "جاكت" أو "شال" معكِ أو أي "طبقة" ملابس تزيد عن ملابس الأطفال الشتوية الثقيلة، إذا ما شعر أحدهم بالبرد.

- يجب إحكام غطاء الرأس واليدين والرقبة، ويرتدي الأطفال الأصغر سنا ملابس وطبقات شتوية أكثر من البالغين.

- تابعي أخبار الطقس قبل الخروج، وتأكدي عن طريق تطبيقات الطقس المختلفة من درجة الحرارة، وإمكانية نزول الأمطار والشبورة كي لا تكون عائقا أمام رؤيتك مع الأطفال.

- يجب تعليم الطفل أن يتحدث إذا ما شعر بالبرودة، أو "البلل" بسبب المطر، وحينها يجب تغطيته فورا وتجفيف ملابسه وجسده.

- إذا كان يعاني الطفل من أنف تفرز سوائل في البرد بكثرة يجب الحفاظ على ترطيبها ووضع قطرات مناسبة في الأنف بمراجعة الطبيب.

- الحرص على وضع الأطفال داخل أماكن مغلقة وليست مفتوحة لأن الهواء والبرودة في الطقس تؤثر بشدة على صحة الأطفال إذا لم يتم توفير لهم الدفء المناسب.

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