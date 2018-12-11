بالصور| قبل زواج ابنة أغنى رجل أعمال بالهند.. 4 حفلات زفاف أسطورية

ساعات قليلة تفصلنا عن زفاف إيشا، ابنة أغنى رجال أعمال هندي، موكيش أمباني، ذات الـ27 عامًا، على أناند بيرامال 33 عامًا، الذي يعتبر حفلا أسطوريا في مومباي، يكلف ملايين الروبيات الهندية، ويحضره نجوم العالم.

ومن المقرر أن تحيي المطربة العالمية بيونسيه حفل الزفاف، كما أنه صُمم تطبيق على الهواتف الذكية يشرح للمدعوين الاحتفالات والفعاليات، وتخصيص ما يزيد عن 100 طائرة لنقل المدعوين الحفل، والتي ستهبط في مطار أودايبور.

وصُنعت دعوات حضور الزفاف من المجوهرات والأحجار الكريمة، ووضعت الدعوات داخل صناديق مزينة بالورود، وبلغت تكلفة الدعوة الواحدة 300 ألف روبية، ما يعادل 4236 دولارا و75 ألف جنيه مصري.

وفي هذا التقرير يرصد "هن" أبرز حفلات الزفاف الأسطورية، التي لفتت أنظار العالم تجاهها:

1- الأمير هاري وميجان:

ففي الـ19 من مايو الماضي، شهدت إنجلترا حفلا أسطوريا بزفاف الأمير هاري، حفيد الملكة إليزابيث، على الممثلة الأمريكية ميجان ماركل، في كنيسة سانت جورج بقلعة وندسور.

ولفت هذا الحفل أنظار الملايين من حول العالم، الذين اتهموا بمعرفة تفاصيل هذا الحفل، التي كانت من أبرزها أن هاري وميجان اختاروا باقة الزهور، من نفس نوع الزهور الذي كانت تحبه الأميرة ديانا.

وحضر حفل الزفاف ما يقارب من 600 شخص، ومن بينهم النجم الأمريكي جورج كلوني وزوجته المحامية الحقوقية أمل علم الدين، ولاعب كرة القدم السابق الشهير ديفيد بيكام وزوجته مصممة الأزياء فيكتوريا.

2- ملك ماليزيا وملكة جمال روسيا السابقة:

وفي حفل زفاف وصف بـ"الأسطوري"، تزوج ملك ماليزيا، السلطان محمد الخامس، من ملكة جمال روسيا سابقا، أوكسانا فويفودينا، وذلك بعد اعتناقها للإسلام، في حفل زفاف أسطوري أقيم بالعاصمة الروسية، موسكو، وذلك في شهر نوفمبر الماضي.

وتميز الحفل بخلوه من المشروبات الكحولية، وارتدى الملك، الذى يبلغ عمره 49 عاما، زيًا تقليديًا ماليزيا، وتزينت العروس بفستان أبيض وأقام حفلًا في أحد المجمعات الملكية الفاخرة بالعاصمة الروسية.

3- الزفاف الأسطوري لنجمة بوليود بريانكا شوبرا ونيك جوناس:

ومنذ أيام قليلة من شهر ديسمبر الجاري، الذي شهد الزفاف الأسطوري لنجمة بوليوود وملكة جمال العالم السابقة بريانكا شوبرا على الممثل الأمريكي نيك جوناس، في حفل زفاف دامت طقوسه واحتفالاته قرابة الـ5 أيام فى قصر عميد بهوان فى مدينة جودبور الهندية.

وحضر حفل الزفاف 225 ضيفا، الذي صممه سانديب خوسلا وأديتيا موتوان، حيث شمل أزياء ورقصات هندية أداها أفراد العائلة ورسم الوشوم بالحناء، ثم تبعه زفاف مسيحى ارتدت فيه العروس فستان أنيق حمل توقيع المصمم العالمى رالف لورين مع طرحة زفاف وصل طولها إلى 23 متراً، ورافقتها والدتها فى ممشى الزفاف.

4- الأميرة نور على رجل الأعمال السعودي عمرو آل زيدان:

وخلال شهر يونيو الماضي، عقدت الأميرة نور بنت عاصم بن نايف، حفيدة الملك عبدالله الأول ملك المملكة الأردنية الهاشمية، قرآنها على رجل الأعمال السعودي الفارس عمرو بن فريد آل زيدان في حفل زفاف أسطوري أقيم في أحد الفنادق الفاخرة الواقعة في منتجع البحر الميت جنوب الأردن.

وأحيا الحفل الأسطوري العديد من الفنانين العرب والعالميين نذكر منهم فنان العرب محمد عبده، وراغب علامة ووليد توفيق ورامي عياش.

وشارك الثنائي فرحتهما الكبيرة المئات من الأقرباء من العائلتين، بالإضافة إلى العديد من المشاهير العرب نذكر منهم الإعلامية السعودية لجين عمران والإعلامية الأردنية فاديا الطويل.

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