جويل مردينيان تُعلن تبنّي هذا الطفل مع نجليها.. وهكذا علّق المشاهير العرب!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أعلنت المذيعةُ اللبنانيةُ جويل مردينيان تبني طفل جديد لتقوم برعايته مع نجليها "بيلي وايلا صوفيا"، موضحةً أنها تسعى لتحقيق حلمها بالتبني منذ 4 سنوات وأخيرًا أصبح واقعًا.

ونشرت جويل عبر "إنستغرام" صورةً لها مع نجلها الجديد الذي أطلقت عليه اسم "ناثان مارك"، إذْ حرصت على احتضانه بحب ورقة بالغتين.

وأكّدت المذيعة اللبنانية الشهيرة أن مارك هدية من الله لأسرتها التي كانت تصلي من أجل تحقيق هذا الحلم، ولولا بعض الملائكة من البشر الذين ساعدوها لتنفيذه لما كان تحقق هذا الأمل.

وأضافت: "أنا شاكرة أولًا لإيماني واعتقادي أن الخير دائمًا يفوز على الشر.. وكذلك أشكر زوجي وأبنائي الذين رحّبوا بهذا الطفل في حياتنا بكل حب".

وأعرب عددٌ كبيرٌ من مشاهير ونجوم العالم العربي عن سعادتهم بموقف جويل وقرارها الجديد بالتبني من خلال تعليقاتهم على صورتها.

وكان أول المُعلّقين الفنانة نسرين طافش التي هنأت جويل، داعيةً الله أن يجعلها من أسعد خلقه ويحميها وعائلتها.

ودعمت المذيعة اللبنانية ريا أبي راشد موقف جويل، قائلةً: "أنتِ حقًا إنسانة رائعة.. كل حبي لكامل العائلة".

وأعربت الفنانة مايا دياب عن تأثرها الشديد بموقف المذيعة اللبنانية الشهيرة، مؤكدةً أنها سعيدة للغاية وتشعر بما تحسّ به جويل.

ووصفت عارضة الأزياء والمذيعة جيسيكا قهوتي قرار جويل بالمُشرّف، لافتةً إلى أنها امرأة رائعة.

وعلّقت جيسي عبده على الصورة، قائلةً: "كل الاحترام..بارك الله لكِ وللأسرة.. أنتِ مثال رائع".

وأضاف المذيع والممثل باسل الزارو: "رائع..عاجز عن الكلام".

يُذكر أن جويل مردينيان متزوجةٌ من رجل الأعمال اللبناني كمال قدورة وهو والد ابنتها، في حين أن نجلها بيلي من زوجها الأول البريطاني الجنسية.