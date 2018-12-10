اللافندر.. الظل الأبرز في مجموعة كريستيان سيريانو لما قبل خريف 2019!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - "مرحبًا بكم في عالم اللافندر".. تلك كانت كلمات كريستيان سيريانو عند دخوله ورشة العمل على مجموعة ما قبل خريف 2019، حيث استخدم المصمم هذا اللون بشكل كبير في تصاميم مجموعته بظلال ناعمة وأخرى داكنة للأزياء النهارية الأنيقة.

وأصبح سيريانو يُركّز أكثر على مجموعاته الانتقالية في الآونة الأخيرة، نظرًا لأن مجموعات ما قبل الموسم تبقى متاحةً للشراء في رفوف المتاجر لمدة طويلة، وقام أيضًا بإشراك الممثلة أنجيلا سارافيان في لوك بوك، وهي المرة الأولى التي يتعاون فيها مع إحدى النجمات، وذلك في محاولة أخرى لجذب جمهور أوسع.

وكانت أول إطلالة قام بعرضها الأكثر تفصيلاً، كما أظهرت بوضوح مصدر إلهام المجموعة وهي حقول الخزامى في بروفانس بفرنسا، وقد أتت غنيةً بطبقات دراماتيكية متدرّجة الصفوف مثل الزهور بطريقة راقية، وسيكون هذا الفستان من المنافسين البارزين في ليلة الأوسكار، وربما سترتديه النجمة ليدي غاغا.

وشملت المجموعة فساتين أخرى توازن بين الدراما والسحر الأنثوي، وبرز فستان ليلكي قصير بأكمام ضخمة، وفستان أسود قصير منتفخ بقصة الصدر المثنية، وفستان أبيض أنيق مع كاب مدمج.

وتراوحت تصاميم المجموعة بين الأنوثة والرسمية والمناسبة للارتداء اليومي، وبرزت بدلات منفصلة يُمكن تنسيقها مع قطع أخرى، مثل سترة البلايزر بالطيّة الأمامية، والقمصان المزينة بالكريستال، وتوبات الياقة المدوّرة التي بدت حيوية ومثيرة.