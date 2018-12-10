"HER" BURBERRY عطر المرأة الجريئة الباحثة عن التميز

لكل إمرأة جريئة تبحث عن التميز إليك عطر Her Eau de Parfum من BURBERRY إنه عطر فاكهيّ وزهريّ نابض بالحيوية، من ابتكار الخبير في صناعة العطور فرانسيس كوركدجيان.

تفوح مقدّمة هذا العطر بدفقة من نفحات الثمار التوتية الحمراء والداكنة، فيما ينبض قلبه بنسمات الياسمين والبنفسج الزهرية، أمّا قاعدته فتتمثّل في العنبر الجاف والمسك.

وتؤدّي دور البطولة في هذه الحملة الممثلة وعارضة الأزياء البريطانية كارا ديليفين التي تجسّد روح المرأة اللندنية المفعمة بالحيوية.

وقد تولّى المصوّر يورغن تيلر التقاط مجموعة من الصور غير المتصنعة لكارا في أرجاء مسقط رأسها لندن. كما سجّلت كارا نسخة من أغنية «Maybe it’s because I’m a Londoner»، المهداة للمدينة التي تحبّها، بصوتها، لتكون الموسيقى التصويرية المرافقة لفيديو الحملة.

واستوحي شكل القارورة الجديدة من تصميم قارورة عطر Burberry الأول المحفوظ في أرشيف الدار Burberrys for Men الذي أُطلق في عام 1981.

وهي مصنوعة من الزجاج المقوّس وبالإمكان إضفاء لمسة شخصية عليها من خلال نقش أحرف الاسم الأولى على الحلقة الذهبية الملتفة حول عنقها.