تعرفي على أسس أختيار "أحمر الشفاه" المناسب لبشرتك

هناك مبادئ أساسية يجب الالتزام بها عند اختيار أحمر الشفاه المناسب لك، فلا بدّ أولاً من البحث عن الظل المناسب الذي يتناغم مع لون بشرتك وشعرك وشخصيتك.

لا تتردّدي في تجربة ألوان عدة من أحمر الشفاه قبل شراء اللون الذي تريدينه، وعند زيارة مركز بيع مستحضرات التجميل، نوصيك بتنظيف الشفتين جيداً حتى تستعيدا لونهما الطبيعي، جرّبي من ثم لوناً من أحمر الشفاه على الشفة العليا، قارني هذا اللون مع الشفة السفلية، إذا كان أحمر الشفاه الذي اخترته أكثر دكنةً بدرجتين من اللون الطبيعي لشفتك، تكونين قد وجدت اللون المناسب لك.

لا بد أيضاً من أن تختاري اللون المتناغم مع لون بشرتك وشعرك. فهذه القاعدة أساسية كي لا يبدو اللون قوياً على وجهك.

إذا كان شعرك بنّياً أو أسود مع بشرة داكنة، ابحثي عن أحمر الشفاه المائل الى البني، أو البرتقالي الداكن، أو المرجاني.

إذا كانت بشرتك فاتحة، اختاري اللون الأحمر الكرزي.

إذا كان شعرك أشقر مع بشرة داكنة، اختاري الأحمر المرجاني، أو الأحمر البرتقالي، أو الأحمر النحاسي.

إذا كان شعرك أشقر مع بشرة فاتحة، اختاري الألوان الوردية والأحمر الفاتح.

إذا كان شعرك أحمر مع بشرة داكنة، اختاري اللون البرتقالي.

إذا كان شعرك أحمر مع بشرة فاتحة، اختاري الأحمر القاني أو التوتي.