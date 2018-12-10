"أبلة فاهيتا" تمزح مع وزيرة التضامن: "شيلوا الجمارك"

مازحت الدمية الشهيرة أبلة فاهيتا، وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي، خلال افتتاح الديفيليه السنوي لمصمم الأزياء العالمي هاني البحيري، منذ قليل، بأحد فنادق القاهرة الكبرى.

ورحبت أبلة فاهيتا بالوزيرة، وطلبت بإزالة الجمارك من النجف والأثاث، بعد ارتفاع الأسعار، لتكتفي الوزيرة بالضحك دون تعليق.

وبدأت الفعالية التي قدمتها الإعلامية بوسي شلبي، بدخول الدمية "أبلة فاهيتا" على عربة سندريلا لامعة، مرتدية فستان زفاف فضيا من توقيع البحيري.

يشار إلى حرص عدد كبير من الفنانين والشخصيات العامة على الحضور، أبرزهم وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي، وليلى علوي وإلهام شاهين وهاني رمزي وخالد حجاج، بالإضافة إلى هالة صدقي ووفاء عامر، ولميس الحديدي، ونجوى فؤاد ونرمين الفقي وأروى جودة ونهال عنبر ودنيا عبد العزيز، والإعلامي مفيد فوزي ونجلته، ومفيدة شيحة ودعاء فاروق.

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