بالصور| فنانات انضممن للمتظاهرين في المسيرات الاحتجاجية بفرنسا

شاركت مجموعة من الفنانات الفرنسيات في المسيرات الاحتجاجية بشوارع فرنسا، ضد سياسات إيمانويل ماكرون، ورفعه أسعار المحروقات.

وظهرت الفنانتان الفرنسيتان ماريون كوتيار وجوليت بينوش سويا بالمظاهرات، ممسكتين بأيادي بعضهما، وتفاعلتا مع أصحاب "السترات الصفراء" بالهتاف.

ولقطت عدسات المصورين مشاركة الممثلة الأمريكية أوما ثورمان في المظاهرات بأحد شوارع باريس، مرتدية ملابس سوداء.

يشار إلى أن قوات الأمن الفرنسية استخدمت الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق محتجين، في المظاهرات الحاشدة، التي بدأ انطلاقها منذ أسابيع حتى الآن، حيث تجمع الآلاف وسط العاصمة الفرنسية، للاحتجاج على زيادة الرسوم على المحروقات.

وأظهرت بعض الصور، التي نقلتها وسائل الإعلام، ضرب سيدات أثناء المسيرات، كما لقت متظاهرة مصرعها، منذ أيام، بعد أن صدمتها سيارة أثناء الاحتجاجات التي عطلت حركة السير في شوارع فرنسا ضد رفع أسعار الوقود.

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