انطلقت فعاليات الديفيليه السنوي لمصمم الأزياء العالمي هاني البحيري، منذ قليل، بأحد فنادق القاهرة الكبرى. وبدأت الفعالية بالسلام الوطني، بحضور مجموعة من الفنانين والشخصيات العامة أبرزهم وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي، والإعلامي مفيد فوزي ونجلته، ونرمين الفقي وأروى جودة ونهال عنبر ودنيا عبد العزيز، وفيفي عبده ومادلين طبر. وقدمت الإعلامية بوسي شلبي الحفل بجامبسوت أسود لامع من توقيع مصمم الأزياء هاني البحيري. ​

كانت هذه تفاصيل خبر بحضور وزيرة التضامن.. افتتاح ديفيليه هاني البحيري بـ60 فستانا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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