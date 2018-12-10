وفاة الفنان المصري محمود القلعاوي بعد صراع مع المرض!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - غيّب الموت الفنان المصري محمود القلعاوي مساء اليوم الإثنين عن عمر يناهز الـ79 عامًا، بعد صراع مع المرض.

ومن المقرّر أن يتم تشييع جنازة الفنان الراحل، بعد ظهر الثلاثاء من مسجد عمر بن عبد العزيز بجوار نادي هليوبليس.

وقال أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية إنّ النقابة تعمل على اتخاذ الإجراءات الخاصة بتصاريح الدفن، بعد أن تم إخطارها بخبر الوفاة.

القلعاوي نال شهرة واسعة في مصر والوطن العربي، بفضل أعماله المسرحية التي قدّمها وخفّة ظلّه التي اشتهر بها، وأبرزها مسرحية "الجوكر" للنجم محمد صبحي.

كما شارك الفنان الراحل في العديد من الأعمال المسرحية، بجانب ظهوره في السينما والتلفزيون، أبرزها "أولاد دراكولا" و"عبده يتحدى رامبو" و"واحد لمون والتاني مجنون" و"شجرة الحواديت"، و"لعنة امرأة"، و"العذراء والشعر الأبيض" و"ريا وسكينة" و"لا من شاف ولا من دري" و"عليش دخل الجيش".