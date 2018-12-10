أتيكيت التعامل مع الزوج العصبي فى جلسته واسلوب كلامه

القاهرة - لايف ستايل
الزوج الهمجي هو زوج لا يحسن التعامل معك و ليس لديه اسلوب لبق فى التعامل الهمجيه هى الصفه السائده فى جلسته و اسلوب كلامه و غالبا ما يتعامل مع زوجته كالخادمه التى يجب ان تطيع الاوامر فقط بدون اى اعتراض
هذه الشخصيه تجنبى الصدام معها بل هى تحتاج الى معامله خاصه و ذكيه اعطيه ما يريد و كونى الزوجه المطيعه الخادمه لزوجها دائما و استغلى الاوقات التى يكون فيها هادئا و صارحيه باسلوب حنون انك لا تحبى اسلوبه معك مع استمرار طاعتك له
الموضوع سياخذ وقتا فستحتاجين القليل من الصبر و المرونه فى التعامل معه تقربي منه و اشعريه بحبك و حنانك و اهتمامك به و استمرى فى طاعته و مع الوقت سيتخلى عن اسلوبه السىء معك بسبب انك تطيعينه فى كل الاوقات بغض النظر عن اسلوبه
لا تحاولى ابدا الصدام معه باظهار ان لك شخصيه و انه ليس له الحق فى ان يامرك و أن تلمحى له ان طلباته لا تروقك ولا تذكرى امامه كلمات مثل انا لست خادمه - لن افعل كذا - انت لم تشترينى - كل تلك الاساليب ستؤدى الى نتيجه عكسيه و سيقابلها زوجك بالعند و الاستمرار فى اسلوبه السىء بل على العكس تماما يجب ان تستعملى كلمات مثل حاضر و من عيونى و تلبيه طلباته بابتسامه و رضا
اسلوبك فى الاعتراض يجب ان يكون حنونا لا تفقدى انوثتك ابدا امامه و طاعه زوجك ليس معناها قهرك وإذلالك و بقليل من الاسلوب اللائق و بعض الصبر تستطيعين تغيير اسلوبه معك .
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