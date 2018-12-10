كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 1 ربيع الثاني 1440 09:25 مساءً - "مباشر قطر" بيان مجلس التعاون الخليجى صفعة على وجه تميم ونظامه

معتز عوض

قال تقرير بثتة قناة "مباشر قطر"، إنه أسدل الستار على القمة الخليجية لدول مجلس التعاون فى نسختها التاسعة والثلاثين التى عقدت فى العاصمة السعودية الرياض فى ظل تجاهل تام لنظام الحمدين الإرهابى، فبعد أيام من الجلبة التى أحدثها النظام القطرى وتهديداته بالخروج من مجلس دول التعاون ،جاء البيان الختامى للمجلس كصفعة على وجهه.

وتابع التقرير:"وكأن لسان حالهم يقول نحن البيت الخليجى الموحد فمن تكون أنت حيث لم يتطرق البيان الختامى للقمة الخليجية إلى الخلاف القطرى".

ولفت التقرير إلى أن إعلان الرياض أكد على ضرورة الحفاظ على الأمن والاستقرار فى المنطقة العربية، مشدداً على أهمية توحيد السياسة الخارجية الفاعلة تعمل على تحقيق مصالح دول مجلس التعاون الخليجى.