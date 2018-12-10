كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 1 ربيع الثاني 1440 09:25 مساءً - المالكى: الحوثيون زرعوا ألغاما في الممرات الإنسانية

كشف تحالف دعم الشرعية في اليمن، انتهاكات جديدة ترتكبها ميليشيات الحوثي الإيرانية في المناطق التي يتواجد فيها أو تلك التي تخضع لسيطرته.

وقال المتحدث باسم التحالف العقيد الركن تركي المالكي في مؤتمر صحفي، الاثنين، إن الميليشيات الانقلابية زرعت ألغاما في الممرات الإنسانية التي أقيمت لتوصيل المساعدات لملايين السكان المحتاجين في الداخل اليمني.

وأضاف المالكي أن ميليشيات الحوثي تعرقل دخول وخروج السفن من الموانئ الواقعة تحت سيطرتها.

وأكد أنه "يتم العمل على إيجاد طرق آمنة بديلة لإيصال المساعدات الإنسانية" إلى سكان اليمن.

وأضاف المالكي أن التحالف وفر كافة السبل لعلاج جرحى الجيش اليمني، سواء في الداخل بالتعاون مع مركز سلمان للإغاثة، أو من خلال نقلهم خارج الدولة لتلقي العلاج.

أوضح أن أكثر من 21 ألف من مصابي الجيش اليمني تم علاجهم من داخل السعودية، مشيرا إلى أنه خلال الأسبوع المنصرم، أعلنت دولة الإمارات عن علاج أكثر 140 جريحا في المستشفيات المصرية مع نقل عائلات ومرافيقين لهم إلى مصر.

وعلى الصعيد الميداني، أوضح المتحدث باسم التحالف أن الجيش الوطني اليمني مدعوما بقوات تحالف دعم الشرعية، تقدم نحو 40 كم داخل محافظة صعدة.

وفيما يخص مشاورات السويد، أعلن المالكي أن التحالف يبذل كافة الجهود من أجل إنجاح المفاوضات التي بدأت الخميس الماضي، بين وفدي الحكومة الشرعية اليمنية والمتمردين الحوثيين.