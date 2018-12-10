كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 1 ربيع الثاني 1440 09:25 مساءً - شاهد - الظهور الأول لسعد لمجرد بعد إطلاق سراحه

أطلقت السلطات الفرنسية سراح الفنان المغربي سعد لمجرد بشكل مؤقت بعد دفع كفالة مالية مع استمرار التحقيقات الجارية.

ونشر صديق سعد لمجرد عبر حسابه على Instagram صورة لهما سوياً بعد إطلاق سراح لمجرد من الحبس.

وظهر لمجرد بصحة جيدة وسط اصدقائه.





جدير بالذكر أن إحدى المحاكم الفرنسية أصدرت حكما بسجن المغني المغربي سعد لمجرد في قضية اغتصاب فتاة، وصدر الحكم يوم الثلاثاء 18 سبتمبر، إذ تقرر وضعه رهن الاعتقال الاحتياطي بأحد السجون في انتظار البت في قضيته.

وكانت المحكمة قد أطلقت سراح سعد لمجرد مؤقتا بكفالة مالية، بعد أن تم إلقاء القبض عليه من قبل الشرطة الفرنسية لاتهامه باغتصابه فتاة في مدينة "سان تروبيه"، بسبب الشكوى التي تقدمت بها الضحية.

واتهمت الفتاة سعد لمجرد بالاعتداء جنسيا عليها، وذلك بعد أن قام باستدراجها إلى غرفة نومه بأحد الفنادق من أجل الحديث معها، قبل أن يتطور الأمر إلى الاغتصاب.

وكان المغني المغربي قد اتهم في قضية أخرى بالاعتداء على شابة فرنسية وتم القبض عليه واعتقاله بسببها لشهور قبل أن يطلق سراحه ويظل تحت المراقبة القضائية.