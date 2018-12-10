كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 1 ربيع الثاني 1440 09:25 مساءً - تعليق أحمد موسي على دعاوى حذف الديانة من بطاقة الرقم القومي

معتز عوض

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الدكتور إسماعيل نصر الدين، عضو مجلس النواب، قدم مشروع قانون بشأن حذف خانة الديانة من بطاقة الرقم القومي.

وتابع موسى خلال برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد « دعوات حذف خانة الديانة من بطاقات الرقم القومي أثيرت كثيرا خلال السنوات الماضية»، مشيرا إلى أن هناك تيار يعارض هذه الدعوة، وتيار آخر يؤيدها كون المصري يعامل على أساس المواطنة وليس الدين.

وأضاف موسى «هناك دول عربية سبقتنا في حذف خانة الديانة من البطاقة مثل تونس وفلسطين والمغرب وسوريا والأردن».