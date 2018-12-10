كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 1 ربيع الثاني 1440 09:25 مساءً - هشام الحلبي: تدريبات "الساحل والصحراء" تهدف الى مكافحة الإرهاب بإفريقيا

أكد اللواء طيار هشام الحلبي، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، أن استضافة مصر تدريبات "الساحل والصحراء" بقاعدة محمد نجيب العسكرية تأتي أهميته كون الأمن هو أساس التقدم والتعاون الاقتصادي، وأنه بدون أمن لا مجال للتعاون بين الدول، مشددا على ضرورة التعاون العسكري مع إفريقيا لأن هناك جماعات إرهابية كثيرة موجودة في إفريقيا.

وأضاف الحلبي، في مداخلة هاتفية مع برنامج "8 الصبح"، المذاع على قناة "DMC" أن تجمع "الساحل والصحراء" فكرة مصرية، بدأت منذ فترة كبيرة، وحدث اجتماعات لهذا التجمع في مصر، وأثمرت هذه الاجتماعات عن قرار تزايد التعاون العسكري ليصل لتدريبات مشتركة بين مصر ودول إفريقية، وهو من أرقى مجالات التعاون العسكري.

وأضاف"الحلبي" أن هذه التدريبات ستتم على مراحل، وأول مرحلة ستنقل من مصر خبرات كبيرة في مكافحة الإرهاب لإفريقيا، حتى لا يكون إرهاب عابر للحدود، مؤكدا أن مسار التعاون العسكري، مسار هام، ولابد أن يمشي في مسار متواز مع كل مسارات التعاون الأخرى.