كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 1 ربيع الثاني 1440 09:25 مساءً - الشرطة الإسرائيلية تقتحم مقر وكالة الأنباء الفلسطينية

أعلنت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) اليوم الأحد، أن أفرادا من الشرطة الإسرائيلية اقتحموا مبنى الوكالة في حي المصايف برام الله ومنعوا الموجودين داخله من مغادرة المبنى.

وأفادت الوكالة بأن الشرطة الإسرائيلية دققت في هويات الموظفين في مكاتبهم ومنعتهم من المغادرة، واحتجزتهم في مكتب التحرير، وأظهرت تسجيلات كاميرات المراقبة في الوكالة اقتحمت القوات الإسرائيلية غرفة الخوادم الإلكترونية في قاعة التحرير.

واستخدمت قوات الشرطة الإسرائيلية غرف الوكالة مواقع لإطلاق الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز والصوت تجاه الشبان الذين يحيطون بالمبنى.

كما رمت القوات الإسرائيلية على الموظفين قنابل الغاز المسيل للدموع، ومنعت مصوري الوكالة من ممارسة عملهم، بعد اقتحام مكتبي التصوير والتحرير ومقر الإدارة العامة للشؤون الإدارية.

وأشارت "وفا" إلى أن القوات الإسرائيلية انسحبت من مقر الوكالة بعد أخذها نسخا من تسجيلات كاميرات المراقبة الخاصة بالوكالة.