كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 1 ربيع الثاني 1440 09:25 مساءً - أحمد كامل ينافس علي صدارة يوتيوب بـ "مبقتش أخاف"

تمكن المطرب الشاب أحمد كامل من الدخول الى قائمة الأعلى مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" بعد طرحة أغنيته الجديدة مبقتش أخاف .

وحققت الأغينة ما يزيد عن 800 ألف مشاهدة، فى غضون 3 ايام فقط لتحتل المركز الـ 5 من أصل 50 ضمن قائمة الفيديوهات الأعلى مشاهدة فى مصر .

وهي من كلمات وألحان أحمد كامل، وتوزيع إسلام شيتوس، ومن إخراج عمر زكي.